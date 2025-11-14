Carreta derruba caixas de cerveja após batida na Castello Branco, em Itapevi

Colisão traseira no km 33 espalhou carga pela pista e gerou mais de 3 km de congestionamento

Foto: Artesp





Um acidente na manhã desta sexta-feira (14) causou lentidão na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Itapevi. A colisão traseira ocorreu no km 33, sentido Leste, envolvendo uma carreta Scania e um caminhão Iveco. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações apuradas no local, os veículos trafegavam pela faixa 3 quando o trânsito reduziu. O motorista da Scania diminuiu a velocidade, mas o condutor do Iveco não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira da carreta. Com o impacto, cerca de 25 caixas de cerveja caíram sobre a pista.Parte da carga ficou espalhada entre as faixas 2 e 3, exigindo intervenção das equipes de conservação. A limpeza foi iniciada pouco depois das 7h30, enquanto os veículos foram posicionados no acostamento para o transbordo.O acidente provocou mais de 3 km de congestionamento no trecho.