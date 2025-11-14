Forno “recheado”: droga enviada para Cotia é descoberta em fiscalização no Paraná

Ao passar a carga pelo processo de triagem, os agentes perceberam irregularidades no eletrodoméstico

Imagem: Receita Federal / Reprodução

Uma fiscalização de rotina da Receita Federal em Cascavel (PR) revelou uma forma inusitada de transporte de drogas: um forno elétrico doméstico recheado com entorpecentes. O equipamento havia sido despachado de Foz do Iguaçu e tinha como destino final Cotia.

Ao passar a carga pelo processo de triagem, os agentes perceberam irregularidades no eletrodoméstico.Durante a abertura do forno, encontraram 1,2 kg de substância com características de haxixe marroquino e cerca de 600 gramas de “capulho”, versão não prensada e mais potente da maconha.As embalagens estavam escondidas nas laterais internas do aparelho, numa tentativa de ocultação que chamou a atenção dos fiscais.A droga foi apreendida e encaminhada à Polícia Civil de Cascavel, que agora conduz a investigação para identificar os responsáveis pelo envio e recepção do material ilícito.