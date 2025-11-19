Fuga na mata, helicóptero Águia e prisão: roubo em Cotia mobiliza caçada policial

Trio armado bloqueou carro com duas motos; um criminoso caiu, largou arma falsa e acabou capturado após caçada

Roubo aconteceu na rua Martiniano Lemos Leite, na Vila Jovina. Foto: Google Street Views

Um assaltante foi preso na madrugada desta quarta-feira (19), em Cotia, após participar de um roubo na Vila Jovina. O motorista foi cercado por três criminosos divididos em duas motocicletas, que utilizaram uma arma falsa para quebrar o vidro do carro e anunciar o assalto.

A vítima contou que trafegava pela Rua Martiniano Lemos Leite quando ouviu dois estampidos que pareciam tiros. Logo em seguida, uma moto emparelhou ao lado do carro e o garupa bateu o simulacro no vidro, ordenando que ele parasse. No mesmo instante, outra moto se posicionou do outro lado, fechando completamente a fuga.Os ladrões levaram o celular e a aliança do motorista e mandaram que ele saísse do local sem olhar para trás.A PM e a GCM foram acionadas imediatamente. Com as características dos autores, as equipes iniciaram um cerco na região. Pouco depois, dois dos criminosos foram avistados na Estrada das Pitas em uma moto.Ao notar a aproximação policial, a dupla abandonou a motocicleta e correu para dentro da mata, derrubando a arma falsa durante a fuga. A região foi cercada, e até o helicóptero Águia foi acionado para vasculhar o local.Apesar da fuga inicial, um dos autores acabou sendo localizado escondido e detido. Ele confessou informalmente que estava com dois comparsas “fazendo roubos” na noite.Na delegacia, a vítima reconheceu o suspeito sem hesitação como o criminoso que quebrou o vidro com a arma. O simulacro também foi identificado como o utilizado no assalto.O delegado decretou prisão em flagrante por roubo qualificado, destacando que o suspeito foi perseguido logo após o crime e estava com a moto usada na ação.A motocicleta usada pelos bandidos estava sem placa e foi apreendida.Durante o registro da ocorrência, o carro da vítima ainda foi atingido por um caminhão envolvido em outra perseguição. O veículo passou por perícia.As buscas aos outros dois integrantes do trio continuam.