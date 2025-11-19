Câmara de Cotia aprova contas do ex-prefeito Rogério Franco referentes ao exercício de 2022

Projeto de Decreto Legislativo confirma parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado

O ex-prefeito de Cotia, Rogério Franco. Foto: Redes Sociais





A Câmara Municipal de Cotia aprovou, durante a sessão desta terça-feira (18), o Projeto de Decreto Legislativo nº 53/2025, que valida as contas do ex-prefeito Rogério Franco relativas ao exercício financeiro de 2022.

A decisão segue o parecer favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), que analisou e aprovou a gestão fiscal do período. O projeto foi aprovado por unanimidade.O decreto, apresentado em plenário, reconhece que as contas municipais daquele ano atenderam às exigências legais, incluindo responsável aplicação dos recursos públicos, cumprimento das normas fiscais e regularidade dos investimentos obrigatórios em áreas essenciais, como saúde e educação.O texto agora integra os registros oficiais da Câmara, confirmando a regularidade fiscal da administração no período avaliado.