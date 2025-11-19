Consciência Negra: feriado e ponto facultativo alteram expediente da prefeitura de Cotia

Neto Rossi

Veja o que abre e fecha nesta quinta (20) e sexta-feira (21)

Foto: Prefeitura de Cotia 

A Prefeitura de Cotia informou que, conforme o Decreto Municipal 9.404/2025, não haverá expediente nas repartições públicas municipais nesta quinta-feira (20), feriado nacional do Dia da Consciência Negra, e também na sexta-feira (21), decretada como ponto facultativo.

Durante os dois dias, apenas os serviços essenciais estarão em funcionamento, garantindo atendimento à população em situações de urgência e emergência.

Permanecem abertos:

  • Guarda Civil Municipal (GCM) – atendimento 24h pelo telefone 153
  • SAMU – atendimento de emergência pelo 192
  • UPA Atalaia
  • Pronto Atendimento Parque São George
  • Pronto Atendimento Caucaia do Alto
  • Pronto-Socorro Infantil

Os demais serviços públicos, incluindo setores administrativos, escolas, departamentos e unidades municipais, retomam o atendimento normal na segunda-feira (24), a partir das 8h.
