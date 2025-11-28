Fuga e reencontro: cão volta à Granja Viana após andar 12 km sozinho

Instituto AdoteDog, na Granja Viana, relata retorno de Jean, que fugiu da nova casa e agora busca um novo lar

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Instituto AdoteDog, localizado na Granja Viana, em Cotia, relatou nesta semana o caso de Jean, um cão de porte médio que retornou sozinho à região da ONG após uma adoção frustrada. Segundo a instituição, o animal foi encontrado deitado na rua, desorientado e aparentando tristeza.



Descrito pela equipe como um cão dócil, alegre e sociável, Jean tem cerca de 18 quilos, porte médio, é castrado e vacinado, além de se dar bem com outros animais.



Descrito pela equipe como um cão dócil, alegre e sociável, Jean tem cerca de 18 quilos, porte médio, é castrado e vacinado, além de se dar bem com outros animais.

O Instituto AdoteDog busca agora um novo adotante que possa oferecer um ambiente seguro e afetuoso. Interessados devem enviar um e-mail para contato@institutoadotedog.org.br. A ONG está localizada em Cotia, na Granja Viana.

Jean havia sido adotado em Barueri, mas, de acordo com o AdoteDog, pulou o muro da nova casa, onde ficava sozinho no quintal. Ao fugir, o cachorro percorreu mais de 12 quilômetros até retornar à área próxima ao instituto.A ONG informou que não seria seguro devolvê-lo ao local da adoção, já que o comportamento de fuga poderia colocá-lo novamente em risco, especialmente por circular em áreas próximas a vias movimentadas.