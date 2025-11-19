Cotia entra em novo guia turístico lançado pelo Governo de SP

Publicação destaca 27 destinos paulistas dedicados ao autocuidado e conexão com a natureza; confira

Templo Zu Lai. Foto: Divulgação

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançou duas publicações inéditas voltadas ao fortalecimento do Turismo de Bem-Estar no estado. O anúncio ocorreu durante a Festuris, considerada a maior feira de turismo da América do Sul, realizada entre 6 e 9 de novembro em Gramado (RS).

O primeiro material é um estudo técnico direcionado a gestores públicos, com orientações e diretrizes para que municípios possam desenvolver o segmento de bem-estar em suas regiões.A segunda publicação é um guia turístico temático, elaborado para profissionais do setor e viajantes, reunindo 27 destinos que oferecem experiências voltadas ao autocuidado, relaxamento e integração com a natureza.O guia também apresenta locais com potencial para expansão desse tipo de turismo, além de contatos de operadores que comercializam esses roteiros.Entre os destinos selecionados está Cotia, destaque no guia pela presença do Templo Zu Lai, o maior templo budista da América Latina, localizado na Estrada Fernando Nobre, na Granja Viana.O local, reconhecido por seu ambiente de paz e contemplação, oferece retiros, práticas de meditação, cursos e cerimônias voltadas ao equilíbrio entre corpo e mente.Além do Zu Lai, Cotia também abriga o Templo Budista Odsal Ling, referência do Budismo Vajrayana (ou Budismo Tântrico). O espaço é destinado principalmente a praticantes, mas também recebe iniciantes e visitantes mediante agendamento. O templo conta com sala de meditação, stupa, alojamentos para voluntários e estrutura de apoio para retiros.Outro ponto citado no guia é a Família Kaizen – Brunch Regenerativo e Espaço para Eventos, um refúgio familiar em meio à natureza, com gastronomia focada em alimentação saudável e ambiente acolhedor para experiências de bem-estar.Segundo o secretário municipal de Turismo, Agnaldo Alfredo, a presença de Cotia na publicação estadual é resultado do trabalho de divulgação realizado nos últimos anos, aliado aos investimentos em infraestrutura turística., afirmou.As publicações foram organizadas pela Setur-SP em parceria com a APRECESP (Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo), o Senac São Paulo e outros agentes públicos e privados. O objetivo é fomentar o turismo de bem-estar e evidenciar a diversidade turística do estado.