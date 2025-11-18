Falha na Cloudflare derruba sites e aplicativos pelo mundo, incluindo X e ChatGPT

Instabilidade começou por volta das 8h50 e afetou plataformas populares; Cloudflare confirma problema de conectividade e diz investigar a causa

*Texto com informações do site Tecmundo

O serviço de distribuição de conteúdo em nuvem Cloudflare registrou uma instabilidade significativa na manhã desta terça-feira (18), resultando na queda ou mau funcionamento de diversos sites e aplicativos em escala global. Entre os serviços afetados estavam o X (antigo Twitter), o ChatGPT, além de ferramentas como o Canva.De acordo com o Down Detector, plataforma que monitora falhas em serviços online, os primeiros registros de instabilidade surgiram por volta das 8h50 (horário de Brasília). A situação foi tão ampla que o próprio Down Detector apresentou dificuldades de acesso durante o período crítico.Usuários do X relataram que o feed não atualizava, exibindo a mensagem:No caso do ChatGPT, a página de erro indicava a necessidade de desbloqueio de uma ferramenta vinculada à Cloudflare, sugerindo impacto direto da falha na infraestrutura.Com o acesso parcialmente restabelecido ao Down Detector, já era possível observar um aumento de reclamações também sobre a AWS (Amazon Web Services), indicando que outros provedores de serviços em nuvem podem ter sido afetados de forma indireta.O Canva foi outro serviço que apresentou instabilidade ao longo da manhã, possivelmente devido ao problema de conectividade na rede da Cloudflare, que atua como intermediária para parte significativa do tráfego global da internet.No início da manhã, o site de status da Cloudflare reconheceu oficialmente a falha. Em sua última atualização, por volta das 9h, a empresa afirmou estar investigando um problema que afeta múltiplos clientes. A mensagem publicada na seção referente à Cloudflare Global Network dizia:A empresa ainda não divulgou a causa raiz da instabilidade.