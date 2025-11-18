Rodovias da região devem receber mais de 2 milhões de veículos no feriado da Consciência Negra

Concessionárias alertam para pico de movimento na quarta e quinta na saída e no domingo no retorno do feriado; veja horários

Foto: Sorocabana

As rodovias que atendem Cotia e toda a região devem registrar grande movimento durante o feriado prolongado da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.

SP-075 (José Ermírio de Moraes): 148 mil veículos

SP-270 (Raposo Tavares): 201 mil veículos

SP-280 (Castello Branco): 190 mil veículos

Quarta (19/11): 16h às 20h

Quinta (20/11): 9h às 13h

Domingo (23/11): 15h às 22h

Quarta (19/11): 12h às 23h59

Quinta (20/11): 0h às 22h

Domingo (23/11): 5h às 23h59

Segunda (24/11): 0h às 10h

As concessionárias Ecovias Raposo Castello e Sorocabana anunciaram operações especiais para atender ao aumento previsto no fluxo de veículos, que somado deve ultrapassar 2 milhões de deslocamentos.A Ecovias Raposo Castello, responsável pelos trechos de chegada e saída da capital na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) e Rodovia Castello Branco (SP-280), estima que somente a Castello Branco receba cerca de 1,6 milhão de veículos entre os dias 19 e 24 de novembro.Na saída do feriado, o fluxo deve diminuir após 20h de quarta-feira (19). Já na quinta-feira (20), a recomendação é viajar antes das 6h ou depois das 14h.No retorno, previsto para domingo (23), o motorista deve optar por iniciar a viagem antes das 10h ou após as 20h.A concessionária reforçará o efetivo operacional, com viaturas pré-posicionadas, equipes de inspeção, ambulâncias e guinchos disponíveis 24 horas por dia., alerta Márcio Vono, coordenador de Tráfego da Ecovias Raposo Castello.Sorocabana prevê mais de 539 mil veículos nas rodovias do interiorTambém entre 19 e 23 de novembro, a Sorocabana realiza uma operação especial nas 12 rodovias sob sua administração, somando uma previsão de 539 mil veículos.As rodovias mais movimentadas devem ser:Assim como a Ecovias, a concessionária reforçou o efetivo com equipes de inspeção, guinchos e ambulâncias atuando 24 horas por dia, e viaturas posicionadas em pontos estratégicos.Saída do feriadoRetorno do feriadoDurante o período, haverá restrição de obras e intervenções para evitar congestionamentos:As concessões informam que os horários podem ser alterados conforme determinação da ARTESP, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ou em casos emergenciais.