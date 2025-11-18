Temporal ameaça Cotia nesta terça; veja como fica a previsão para o feriado

Tarde chuvosa antecede a melhora do tempo, que chega junto ao feriado

Foto: Cotia e Cia

A terça-feira (18) inicia com muitas nuvens e risco de temporais em várias regiões do Estado de São Paulo. A chuva intensa, acompanhada de fortes ventos, pode causar transtornos especialmente nas áreas central, sul e leste, incluindo a Grande São Paulo.

Em Cotia, a previsão é de um temporal à tarde, com volume de chuva estimado em 14,5 mm. As temperaturas devem permanecer amenas, com mínima de 17°C e máxima de 22°C, e a umidade relativa do ar deve variar entre 86% e 100%.A partir de quarta-feira (19), o tempo começa a melhorar em Cotia e na Grande São Paulo, com a expectativa de um feriado de Consciência Negra (20) e a sexta-feira (21) com clima mais estável. As temperaturas devem subir, alcançando até 27°C nos próximos dias.🌡️ Mínima: 17°C | Máxima: 22°C🌦️ Sol com muitas nuvens, tarde com temporal e noite chuvosa.💧 Umidade: entre 86% e 100%🌡️ Mínima: 15°C | Máxima: 24°C🌦️ Sol com muitas nuvens à tarde. À noite, céu nublado, mas sem chuva.💧 Umidade: entre 55% e 90%🌡️ Mínima: 14°C | Máxima: 23°C🌦️ Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer; noite com poucas nuvens.💧 Umidade: entre 54% e 94%🌡️ Mínima: 14°C | Máxima: 27°C🌦️ Sol e nevoeiro ao amanhecer; tempo firme à noite.💧 Umidade: entre 46% e 93%