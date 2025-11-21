Exposição de Arte Indígena “Akoty” conta com obras de famílias indígenas de Cotia

Mostra reúne acervo de arte indígena de Norte à sul do Brasil; algumas confeccionadas pelas próprias famílias indígenas de Cotia

Foto: Divulgação





A Biblioteca Municipal Manuel Batista Cepelos recebe a Exposição de Arte Indígena “Akoty”. O projeto partiu da iniciativa de vários indígenas que moram em Cotia e vai até 13 de dezembro.









Com a curadoria da artista plástica Rosi Araújo e do indígena Eduardo Karai Jeguaka, a mostra pretende dar visibilidade, troca de saberes, respeito e conscientização sobre os povos Originários.Durante a exposição, o público poderá conferir um acervo de arte indígena de Norte à sul do Brasil – são mais de 30 objetos – alguns confeccionados pelas próprias famílias indígenas em Cotia – roda de conversa, cinema indígena e oficina completam a programação do evento.A visitação é gratuita e acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A exposição está recebendo escolas municipais de Cotia até o dia 05 de dezembro. As visitas deverão ser agendadas através do e-mail akotyarte@gmail.com.Exposição Arte Indígena "Akoty"📅 Até 13 de dezembro📌 Biblioteca Municipal Manuel Batista Cepelos📍 Av. Prof Manoel José Pedroso, 1147, Parque Bahia, Cotia - SP🎟️ Entrada gratuita09h às 12h30 - Como elaborar uma aula sobre a temática indígena.Dia 13 de dezembro, sábado09h às 12h30 - Material didático, livros, brinquedos, jogos, brincadeiras, histórias, arte e artesanatos indígenas para facilitar a aula sobre as temáticas indígenas.14h às 17h - Cinema indígena com pipoca grátis