Black IN anuncia entradas a partir de R$150 e descontos de até R$40 mil em evento imobiliário da região

Campanha oferece condições exclusivas; veja como participar

Imagem: Divulgação





Conteúdo de Marca: Depois do sucesso absoluto do Feirão da Casa Própria, que movimentou a região e atraiu uma multidão de interessados, a Inkaza anuncia agora a Black IN, considerada pela empresa como uma segunda parte ainda melhor do feirão, com ofertas ampliadas e condições nunca vistas.



Assim como no Feirão, a Black IN terá condições exclusivas apresentadas diretamente no evento, mas desta vez com benefícios mais agressivos e unidades selecionadas especialmente para a ação.



“Se o Feirão foi histórico, a Black IN será maior ainda. Estamos preparando oportunidades que simplesmente não voltam”, afirmou a Inkaza.

Foto: Divulgação





Com descontos expressivos e facilidades únicas, a expectativa é de que a Black IN ultrapasse o impacto do Feirão da Casa Própria e se torne o maior evento imobiliário do ano na região.

SERVIÇO



Data: 28, 29 e 30 de novembro de 2025

Local: Prime Office Park

A campanha chega com entradas a partir de R$150,00 e descontos que podem alcançar R$40.000,00, tornando o evento ainda mais atrativo para quem está em busca do imóvel próprio com vantagem real.