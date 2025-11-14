Explosão destrói armazém clandestino de fogos e deixa um morto e nove feridos em SP

Detonação atingiu três quarteirões, interditou 23 imóveis e formou um “cogumelo de fogo” visto por moradores

Uma explosão em um imóvel onde funcionava um armazém clandestino de fogos de artifício deixou um morto e outras nove pessoas feridas na noite desta quinta-feira (13), na zona leste de São Paulo.

O acidente ocorreu por volta das 19h43, na Avenida Celso Garcia, próximo ao cruzamento com a Salim Farah Maluf, no Tatuapé.O impacto destruiu completamente o imóvel e desencadeou uma série de explosões menores. A força da detonação atingiu casas, comércios e veículos em um raio de três quarteirões.Segundo a Prefeitura de São Paulo, 23 imóveis precisaram ser interditados, sendo 12 totalmente e 11 parcialmente, por risco estrutural.O Corpo de Bombeiros enviou oito viaturas para o local. Câmeras de segurança registraram o momento da explosão, que espalhou destroços pela avenida e interrompeu o trânsito. Nas redes sociais, moradores publicaram vídeos mostrando o “cogumelo de fogo” que se formou logo após a detonação.As vítimas foram socorridas e encaminhadas a um hospital da região. A maioria teve ferimentos leves, mas uma mulher sofreu traumatismo craniano grave e foi transferida para o Hospital Nipo-Brasileiro.As causas da explosão serão investigadas.