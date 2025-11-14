Casal é detido com estufa de maconha que abastecia festas e eventos da elite

Ocorrência aconteceu na Vila Sônia, zona oeste de SP

Foto: PMSP

Uma ocorrência que inicialmente parecia um possível roubo a residência terminou na descoberta de uma plantação de maconha no subsolo de uma casa na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (12), após equipes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA) serem acionadas para verificar um portão aberto e luzes acesas em um imóvel na Rua Celeste de Souza Cardi.Ao entrarem na residência para averiguação, policiais encontraram uma estrutura completa de cultivo da droga no subsolo, com diversas plantas, insumos, sistemas de iluminação e ventilação. Tudo era preparado para a produção em larga escala. Segundo a corporação, o ambiente funcionava como um laboratório doméstico.Minutos depois da descoberta, um casal chegou ao local e confessou ser responsável pela plantação. Ambos afirmaram que a produção era destinada a um grupo restrito de consumidores de classe média alta, frequentadores de festas e eventos.O casal foi detido e encaminhado ao 89º Distrito Policial, onde o caso foi registrado. Todo o material usado no cultivo foi apreendido.