Convocação para assembleia geral extraordinária Associação dos proprietários em Paysage Serein
Vargem Grande Paulista, 30 de outubro de 2025.
Prezado Proprietário,
Convocação
para assembleia geral extraordinária
Associacao
dos proprietários em Paysage Serein
📅 Data:
14 de novembro de 2025 (Sexta-Feira)
🕘 Horário: 19:00h (1ª
chamada) | 19:30h (2ª chamada)
⏳ Duração estimada: 2 horas
📍 Formato: VirtualNa condição de Diretor Presidente da Associação dos Proprietários em Paysage Serein, inscrita no CNPJ sob nº 04.596.495/0001-00, sito à Rua Indianópolis, 49 – Portaria P. Serein – Matão – Vargem Grande Paulista – SP, CEP 06730-000, no uso de minhas atribuições legais, atendendo ao Artigo 39 do Estatuto Social da Associação, convoco todos os proprietários e/ou titulares de direitos à aquisição de unidade no Residencial Paysage Serein, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 14 de novembro de 2025, sexta-feira, às 19:00 horas em primeira chamada, com a presença mínima de 50% dos proprietários, ou às 19:30 horas, em segunda chamada, com qualquer quantidade de proprietários presentes.
A pauta única da assembleia será a seguinte:
1. Apresentação e deliberação sobre as obras de canalização das águas pluviais e a reconstrução do muro de divisa com o Residencial Paysage Clair, bem como sua forma de custeio.
Os Condôminos que não puderem comparecer poderão fazer-se representar por procuração, com firma reconhecida, sendo que cada procurador somente poderá representar no máximo 03 (três) mandantes. As procurações deverão ser entregues ao Presidente da assembleia, para serem anexadas à ata e registradas no cartório.
Procurações assinadas digitalmente serão aceitas, desde que acompanhadas do relatório de validação (exigência do Cartório) e deverão ser encaminhados os arquivos originais até o dia 13/11/2025, para o e-mail: administrativo2@condoadm.com.
Lembramos que as decisões tomadas na assembleia são válidas para todos os proprietários, presentes e ausentes. Os proprietários que não estiverem em dia com suas obrigações junto à Associação não terão direito a voto nas decisões a serem tomadas.
Informamos que a assembleia será gravada e ficará arquivada em nuvem para auxílio na redação da Ata.
A videoconferência será realizada através do aplicativo CONDOMAIS ou do site da Administradora.
Entrar na reunião com seu login e senha pelo aplicativo “CONDOMAIS” ou site WWW.CONDOADM.COM
Lembramos da importância de haver absoluta disciplina durante a assembleia, os assuntos deverão ser tratados com a máxima objetividade, devido ao tempo máximo de duração de 2 horas.
Cada participante registrará sua presença na assembleia também através do acesso ao “CONDOMAIS”, utilizando sua senha pessoal, a partir do início da assembleia.
Apenas realizando o registro de presença na assembleia, o proprietário conseguirá votar.
A votação ocorrerá através do acesso ao “CONDOMAIS”, via computador ou smartphone, cada proprietário utilizando sua senha pessoal.
Destacamos que, após o proprietário encerrar sua votação, não será mais possível alterá-la.
O sistema disponibilizará um relatório com os votos realizados, que fará parte da documentação a ser anexada à ata, para registro em cartório.
O sistema disponibilizará a lista com o registro dos presentes, que também fará parte da documentação a ser anexada à ata, para registro em cartório.
Após realizada a assembleia, será redigida a ata, a qual será encaminhada ao Presidente da assembleia e ao Presidente da Associação para assinaturas.
Atenciosamente,
Severino Circelli Júnior
Presidente da Associação