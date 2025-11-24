Brasil lança parceria inédita para salvar peixe gigante ameaçado de extinção

Acordo entre Projeto Meros do Brasil, Instituto Butantan e Aquário de São Paulo inaugura nova fase de pesquisas com tecnologia inédita no país

Foto: Divulgação / Projeto Meros

O Instituto Butantan e o Projeto Meros do Brasil firmaram, nesta segunda-feira (24/11), um termo de cooperação técnico-científica para desenvolver pesquisas inéditas sobre o mero (Epinephelus itajara), um dos maiores peixes ósseos do mundo, capaz de ultrapassar 400 quilos e atualmente classificado como criticamente ameaçado de extinção.

A cerimônia foi realizada no Aquário de São Paulo, parceiro do projeto e único no mundo a manter um harém de meros em cativeiro.O acordo permitirá o uso de um novo equipamento adquirido pelo Instituto Butantan, que possibilita analisar hormônios reprodutivos a partir do muco dos animaisSegundo o pesquisador Eduardo Sanches, coordenador do Projeto Meros em São Paulo, a técnica reduz significativamente o estresse dos peixes e aumenta a segurança das equipes envolvidas.A coleta do muco, obtido por raspagem leve na pele do peixe, pode revelar informações sobre saúde, comportamento reprodutivo e condições fisiológicas dos meros.explica Leonardo Bueno, coordenador de Integração de Pesquisa do Meros.O termo de cooperação terá abrangência nacional, com análises laboratoriais de amostras coletadas em todos os estados que integram o Projeto Meros do Brasil, iniciativa patrocinada pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental.A parceria une a experiência científica do Instituto Butantan ao histórico de monitoramento ambiental do Projeto Meros. Para o pesquisador Daniel Carvalho Pimenta, responsável pela coordenação científica do novo centro no Butantan, a iniciativa pode avançar ainda mais., afirma.Para o Aquário de São Paulo, a colaboração representa um marco. A veterinária-chefe Laura Reisfeld lembra que a instituição trabalha há anos ao lado do Projeto Meros para ampliar estratégias de conservação., destaca.Criado em 2002, o Projeto Meros do Brasil atua em nove estados, desenvolvendo ações de pesquisa, educação ambiental e conservação em comunidades costeiras.O mero, espécie que dá nome ao projeto, está protegido no país desde 2002 pela Portaria MMA nº 148, que proíbe sua captura, transporte e comercialização.