Cotia Fashion Week transforma o Shopping Granja Vianna em passarela da moda local

Evento reúne mais de 35 lojistas e movimenta a economia criativa entre hoje e sexta-feira

Imagem: Divulgação





O Shopping Granja Vianna será o grande palco do Cotia Fashion Week, que acontece nesta quarta (19), quinta (20) e sexta-feira (21).O espaço receberá desfiles profissionais, vitrines vivas e ativações de marcas que vão destacar o talento do comércio local e fortalecer a economia criativa da cidade.Promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, o evento reúne mais de 35 lojistas, que levarão para a passarela do Shopping Granja Vianna suas coleções, tendências e produções autorais.Os desfiles acontecem sempre das 16h às 21h. A abertura oficial será nesta quinta (19), às 17h, e o encerramento no dia 21, sexta-feira, às 20h30, com um desfile especial das idosas de Cotia, que criam e costuram suas próprias roupas.O Cotia Fashion Week reforça a posição do Shopping Granja Vianna como um dos principais centros de moda e movimentação cultural da região, ao mesmo tempo em que projeta Cotia como referência regional em design, arte e criatividade, estimulando a valorização do comércio local.– Cotia Fashion WeekLocal: Shopping Granja Viana – Rod. Raposo Tavares, km 23,5Datas: 19, 20 e 21 de novembroHorário: 16h às 21h📅 Dia 19/1117h00 – Puket17h30 – Repaginar e Arezzo18h00 – BlueBeach18h30 – Track & Field19h00 – Blandy Modas19h30 – LeLis20h00 – Pimenta Rosa20h30 – Úrsula SemijoiasParticipação conjunta: Ótica Brasolin, Granvision e Úrsula Semijoias📅 Dia 20/1117h00 – Hering Kids17h30 – Ateliê Campella18h00 – Lassu18h30 – Dom Figueira19h00 – Que Chique19h30 – Biaz Arte ModaParticipação conjunta: Ótica Brasolin, Granvision, Úrsula Semijoias e Ótica Opticalia📅 Dia 21/1117h00 – Riachuelo17h30 – Que Chique18h00 – Ótica Opticalia18h30 – Renner19h00 – C&A19h30 – Ateliê da Prefeitura