Cotia Fashion Week transforma o Shopping Granja Vianna em passarela da moda local

Evento reúne mais de 35 lojistas e movimenta a economia criativa entre hoje e sexta-feira
|Imagem: Divulgação
O Shopping Granja Vianna será o grande palco do Cotia Fashion Week, que acontece nesta quarta (19), quinta (20) e sexta-feira (21).
O espaço receberá desfiles profissionais, vitrines vivas e ativações de marcas que vão destacar o talento do comércio local e fortalecer a economia criativa da cidade.
Promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, o evento reúne mais de 35 lojistas, que levarão para a passarela do Shopping Granja Vianna suas coleções, tendências e produções autorais.
Os desfiles acontecem sempre das 16h às 21h. A abertura oficial será nesta quinta (19), às 17h, e o encerramento no dia 21, sexta-feira, às 20h30, com um desfile especial das idosas de Cotia, que criam e costuram suas próprias roupas.
O Cotia Fashion Week reforça a posição do Shopping Granja Vianna como um dos principais centros de moda e movimentação cultural da região, ao mesmo tempo em que projeta Cotia como referência regional em design, arte e criatividade, estimulando a valorização do comércio local.
Agenda – Cotia Fashion Week
Local: Shopping Granja Viana – Rod. Raposo Tavares, km 23,5
Datas: 19, 20 e 21 de novembro
Horário: 16h às 21h
Programação (sujeita a alterações)
📅 Dia 19/11
17h00 – Puket
17h30 – Repaginar e Arezzo
18h00 – BlueBeach
18h30 – Track & Field
19h00 – Blandy Modas
19h30 – LeLis
20h00 – Pimenta Rosa
20h30 – Úrsula Semijoias
Participação conjunta: Ótica Brasolin, Granvision e Úrsula Semijoias
📅 Dia 20/11
17h00 – Hering Kids
17h30 – Ateliê Campella
18h00 – Lassu
18h30 – Dom Figueira
19h00 – Que Chique
19h30 – Biaz Arte Moda
Participação conjunta: Ótica Brasolin, Granvision, Úrsula Semijoias e Ótica Opticalia
📅 Dia 21/11
17h00 – Riachuelo
17h30 – Que Chique
18h00 – Ótica Opticalia
18h30 – Renner
19h00 – C&A
19h30 – Ateliê da Prefeitura