Motorista de ônibus envolvido em engavetamento na Raposo Tavares se pronuncia à polícia

Engavetamento na Raposo Tavares teve relato de mal-estar, suspeita de falha mecânica e 13 feridos

Foto: TV Globo

O motorista do ônibus envolvido no engavetamento que atingiu 15 veículos na Rodovia Raposo Tavares, na altura do Jardim Arpoador, zona oeste de São Paulo, afirmou à polícia que passou mal e não se lembra do momento da colisão. A declaração foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP).





Segundo o boletim policial, o condutor, de 43 anos, disse que sofreu um mal-estar pouco antes do acidente e que não recorda como perdeu o controle do veículo. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que teve resultado negativo para consumo de álcool. O ônibus foi apreendido e encaminhado para perícia.A ocorrência é investigada pelo 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) como lesão corporal culposa na direção e localização/apreensão de veículo.O acidente ocorreu por volta das 7h40 desta segunda-feira (17) e deixou 13 pessoas feridas, sendo duas em estado grave, além de moderados e leves. Três vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, duas pela equipe da Ecovias e oito pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Outros envolvidos saíram ilesos.A Ecovias Raposo Castello, responsável pelo trecho, informou que o ônibus apresentou falha no sistema de frenagem, o que teria impossibilitado o motorista de evitar o choque em cadeia., disse a concessionária em nota.A empresa também informou que o resgate foi estruturado rapidamente para atender o grande número de vítimas., afirmou.