Professora de Cotia lança livro inspirado na história real de aluno que sofria racismo

“O menino e o sol” narra, em versos, a jornada de um garoto que encontrou acolhimento e força por meio da educação antirracista

Professora Ana Cristina Batista. Foto: Divulgação

A professora Ana Cristina Batista da Silva, da Escola Municipal Francisco Camilo, no Jardim Santa Ângela, lançou o livro “O menino e o sol – uma história de cor e calor”, obra ilustrada por Carlos Alberto Ribeiro.

O livro, escrito em ritmo poético e repleto de rimas, conta a história real e comovente de Vinícius, um menino de 10 anos que vivia triste e retraído por sofrer racismo no ambiente escolar.Durante a Conferência da Primeira Infância, realizada em Cotia, Ana Cristina relatou que o estudante, tímido e sempre encolhido, usava blusa de frio e gorro mesmo nos dias mais quentes.Em uma aula de educação antirracista, ele revelou à professora que se escondia do olhar dos colegas por sentir vergonha da própria pele. O gesto silencioso traduzia a dor que carregava diariamente.A professora, que atua há anos com práticas antirracistas, acolheu o relato com escuta sensível e diálogo., contou.Com o tempo, Vinícius ganhou confiança, retirou a blusa e o gorro que usava para se esconder e começou a superar o sofrimento causado pelo preconceito. A mudança do menino inspirou a criação do livro, que transforma sua trajetória em poesia.Professora há 23 anos, sendo 20 deles dedicados à rede municipal de Cotia, Ana Cristina leciona na Escola Francisco Camilo para turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. É licenciada em Pedagogia pela Universidade de Araras, pós-graduada em Currículo e Práticas Docentes (Instituto Paulo Freire) e em Africanidades e Cultura Afro-Brasileira (Anhanguera). Defensora da educação antirracista prevista na Lei 11.645/03, trabalha para fortalecer as relações étnico-raciais e combater o racismo no ambiente escolar.A autora também publicou “Sementes da África”, obra igualmente inspirada em experiências vividas em sala de aula.O livroé uma publicação independente e pode ser adquirido diretamente com a professora por R$ 35,00.