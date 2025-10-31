Defesa Civil de SP alerta para temporais e risco de alagamentos durante o fim de semana

Frente fria e corredor de umidade devem provocar chuvas intensas até domingo (2) em várias regiões do estado

Foto: Governo de SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de chuva generalizada entre esta sexta-feira (31) e o domingo (2), devido à lenta passagem de uma frente fria sobre o território paulista.

Nível médio: Serra da Mantiqueira, regiões de Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, Bauru, Araraquara, Região Metropolitana de São Paulo, São José dos Campos e Litoral Norte;

Nível alto: Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Vale do Ribeira, Itapeva, Presidente Prudente e Marília;

Nível muito alto: Araçatuba e São José do Rio Preto.

O órgão informa que o tempo permanecerá instável durante todo o período, com possibilidade de temporais mais fortes entre a tarde e a noite.Mesmo após o afastamento da frente fria no domingo (2), a formação de um corredor de umidade proveniente da Amazônia deve manter o padrão chuvoso, provocando pancadas de chuva frequentes e persistentes, acompanhadas de raios, ventos fortes e acumulados expressivos em várias regiões do estado.A Defesa Civil orienta a população a manter atenção redobrada em áreas sujeitas a alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores, principalmente em locais de risco. O órgão reforça a importância de seguir as orientações das autoridades e evitar transitar em vias alagadas.De acordo com o boletim meteorológico, os acumulados de chuva previstos entre sexta e domingo variam conforme a região:Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.Para receber alertas preventivos gratuitos, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 40199, informando o CEP da localidade de interesse.