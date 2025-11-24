Caravana de Natal da Coca-Cola chega a Ibiúna e São Roque com caminhões temáticos; veja datas

Neto Rossi

Cidades recebem cortejo natalino com caminhões temáticos, luzes, coreografias e personagens

Foto: Divulgação / Coca-Cola 

A Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar por Ibiúna e São Roque em dezembro, levando luzes, música e personagens natalinos às ruas das cidades.

Em Ibiúna, o evento está marcado para o dia 16 de dezembro, a partir das 19h, com concentração próxima ao supermercado Rolim.

Já em São Roque, a caravana chega no dia 18 de dezembro, também às 19h, com início previsto nas imediações do supermercado São Roque.

Leia a reportagem completa em São Roque e Cia, acessando este LINK.
Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem
" "