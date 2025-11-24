Caravana de Natal da Coca-Cola chega a Ibiúna e São Roque com caminhões temáticos; veja datas

A Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar por Ibiúna e São Roque em dezembro, levando luzes, música e personagens natalinos às ruas das cidades.

Em Ibiúna, o evento está marcado para o dia 16 de dezembro, a partir das 19h, com concentração próxima ao supermercado Rolim.Já em São Roque, a caravana chega no dia 18 de dezembro, também às 19h, com início previsto nas imediações do supermercado São Roque.