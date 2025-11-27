Rede que vendia “Mounjaro paralelo” é alvo de operação da Polícia Federal

Ação cumpre 24 mandados em quatro estados e desmonta esquema que fabricava, fracionava e comercializava medicamentos sem controle sanitário

Foto: PF





A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (27), a Operação Slim, destinada a desarticular uma rede especializada na produção, fracionamento e comercialização clandestina da tirzepatida, princípio ativo presente em medicamentos injetáveis para tratamento de diabetes e obesidade, como o Mounjaro.

Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, em clínicas, laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos investigados.Segundo a PF, as investigações apontam que o grupo mantinha uma estrutura irregular de fabricação, com condições incompatíveis com padrões sanitários.No local, eram feitos o envase, a rotulagem e a distribuição do produto de forma clandestina. Há indícios de que a produção ocorria em escala industrial, algo proibido no âmbito da manipulação magistral permitida pela legislação vigente.A apuração também revelou que os produtos eram vendidos por meio de plataformas digitais, sem qualquer controle mínimo de qualidade, esterilidade ou rastreabilidade, o que aumenta o risco sanitário ao consumidor.Além disso, os investigados utilizavam estratégias de marketing digital para induzir o público a acreditar que a produção contínua da tirzepatida seria legalizada.As medidas cumpridas hoje têm o objetivo de interromper o esquema, identificar todos os responsáveis pela cadeia de produção e distribuição e recolher documentos, equipamentos e insumos que auxiliem na análise laboratorial e na perícia técnica dos materiais apreendidos.A operação conta com o apoio da Anvisa e das Vigilâncias Sanitárias dos estados de São Paulo, Bahia e Pernambuco.