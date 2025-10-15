Mulher foragida é presa com drogas em residência usada para o tráfico em Cotia

Força Tática chegou ao local após denúncia anônima e encontrou maconha, cocaína e crack prontos para venda
|Foto: PMSP
Uma ação da Força Tática do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano resultou na prisão de uma mulher foragida da Justiça e na apreensão de diversas porções de drogas, na tarde desta terça-feira (14), em Cotia.
O caso ocorreu na Rua Vicente Celestino, no bairro Mirante da Mata, após denúncia anônima indicar que uma casa era utilizada para o armazenamento e a venda de entorpecentes.
De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao endereço, os agentes perceberam um forte odor de drogas e encontraram uma mulher no interior do imóvel. Durante a abordagem, ela confessou que havia entorpecentes na residência e informou aos policiais que estava foragida da Justiça.
Em uma mochila, os PMs localizaram maconha, cocaína e crack prontos para a venda, além de R$ 610 em espécie. A mulher ainda admitiu que gerenciava um ponto de tráfico no bairro.
O material apreendido foi encaminhado para perícia, que confirmou 0,792 kg de maconha, 0,052 kg de cocaína e 0,008 kg de crack.
A suspeita foi conduzida ao Distrito Policial Central de Cotia, onde permaneceu à disposição da Justiça.