Trio invade clínica em Cotia e acabam presos pela PM

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante, na noite deste sábado (18), após invadirem uma clínica no Jardim Nomura, região central de Cotia.O trio foi flagrado por policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano dentro do estabelecimento, após denúncias sobre a invasão.O gerente da clínica contou que os criminosos já haviam invadido pela manhã e separado os itens que pretendiam levar, retornando à noite para buscá-los.Na abordagem, os policiais constataram um mandado de prisão contra um dos indivíduos, que já responde por outro crime de furto. Todos foram conduzidos à Delegacia Central e permaneceram à disposição da Justiça.