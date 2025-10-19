Trio invade clínica em Cotia e acabam presos pela PM

Um dos indivíduos era procurado pela Justiça por outro crime furto cometido.
Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante, na noite deste sábado (18), após invadirem uma clínica no Jardim Nomura, região central de Cotia.
O trio foi flagrado por policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano dentro do estabelecimento, após denúncias sobre a invasão.
O gerente da clínica contou que os criminosos já haviam invadido pela manhã e separado os itens que pretendiam levar, retornando à noite para buscá-los.
Na abordagem, os policiais constataram um mandado de prisão contra um dos indivíduos, que já responde por outro crime de furto. Todos foram conduzidos à Delegacia Central e permaneceram à disposição da Justiça.