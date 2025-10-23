Você sabia que o cônjuge do devedor também pode ser cobrado pela pensão alimentícia?

Coluna Direito em Família: Entenda em quais situações o patrimônio do casal pode ser usado para garantir o pagamento da pensão alimentícia

Direito em Família, por Sabrina da Cruz

Sim, um cônjuge pode ser acionado para pagar pensão alimentícia dos filhos. A pensão alimentícia é uma obrigação legal que tem como objetivo garantir o sustento de quem depende financeiramente de outra pessoa, seja um filho ou até mesmo o ex-cônjuge. Trata-se de um dever de solidariedade familiar, que busca assegurar condições mínimas de vida, especialmente quando há desequilíbrio entre as partes.





A pensão pode ser solicitada em diversas situações, como quando um dos cônjuges não tem condições de se manter sozinho após o fim do relacionamento ou quando os filhos precisam de apoio financeiro para cobrir despesas básicas, como alimentação, moradia, saúde e educação.A decisão judicial é sempre pautada em dois pilares: a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem deve pagar. Ou seja, o juiz avalia quanto o alimentando realmente precisa para viver com dignidade e quanto o alimentante tem condições de contribuir sem comprometer o próprio sustento. Cada caso é analisado individualmente, levando em conta a renda, os gastos, o padrão de vida e até o tempo de convivência do casal.Nos últimos meses, o Judiciário brasileiro tem reforçado o entendimento de que, quando há casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio do casal pode ser atingido para garantir o pagamento da pensão. Isso acontece porque, nesse regime, tudo o que é construído durante o casamento pertence aos dois. Assim, se um dos cônjuges contrai uma dívida durante a união - inclusive dívida de pensão alimentícia -, a Justiça pode determinar que os bens comuns respondam por ela.Essa interpretação tem grande impacto na vida de muitas mães que enfrentam o descumprimento da pensão. É comum que o devedor tente ocultar patrimônio, transferindo bens para o nome da atual companheira ou utilizando contas conjuntas para evitar bloqueios. A nova posição da Justiça busca justamente impedir esse tipo de manobra e garantir que o direito dos filhos prevaleça.A pensão alimentícia é uma das formas mais importantes de assegurar o bem-estar de crianças e adolescentes. Ela garante condições básicas de vida e reafirma o dever de cuidado e responsabilidade que os pais têm com seus filhos, mesmo após a separação. Quando a Justiça reconhece que o patrimônio do casal pode responder pela dívida, envia uma mensagem clara: não é aceitável se esconder atrás de formalidades para deixar um filho sem sustento.Se você enfrenta dificuldades para receber a pensão alimentícia ou desconfia que o devedor está ocultando bens, procure um advogado de sua confiança. Existem medidas legais eficazes para localizar patrimônio, cobrar valores atrasados e assegurar que o direito dos filhos seja respeitado.Cumprir a obrigação de pagar pensão não é apenas uma questão financeira, mas sim um ato de responsabilidade, respeito e amor. E quando esse dever não é cumprido, o Poder Judiciário está pronto para agir em defesa de quem mais precisa.Decisão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatoria da ministra Nancy Andrighi, publicada em 20 de outubro de 2025.