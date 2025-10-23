Ponto facultativo altera expediente dos serviços públicos de Cotia na segunda-feira (27)

Antecipação do Dia do Servidor atende ao Decreto Municipal 9.404/2025 e afeta parte dos atendimentos

Foto: Prefeitura de Cotia

Os serviços públicos municipais de Cotia não terão expediente na próxima segunda-feira (27/10) por conta da antecipação do ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público.

A mudança está prevista no Decreto Municipal nº 9.404/2025, que transferiu o ponto facultativo originalmente marcado para terça-feira (28) para o dia anterior.Com isso, apenas os serviços considerados essenciais estarão em funcionamento, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPA Atalaia, Pronto Atendimento de Caucaia do Alto e Parque São George), o Pronto-Socorro Infantil e a Guarda Civil Municipal (GCM – telefone 153).Na terça-feira (28/10), o expediente nas repartições públicas municipais será retomado normalmente.