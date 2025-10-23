Embu das Artes recebe shows de Luan Santana, Simone Mendes e Zé Neto & Cristiano

Evento acontece de 7 a 15 de novembro no Parque Rizzo, em Embu das Artes, com entrada solidária e programação de montarias e shows

Foto: Divulgação

O Parque Rizzo, em Embu das Artes, será o cenário de uma das maiores celebrações da região metropolitana de São Paulo: o Embu Rodeio Fest 2025, que acontece entre os dias 7 e 15 de novembro.

O evento promete reunir milhares de pessoas em dias de música, tradição e solidariedade, com uma programação intensa de montarias em touros e cavalos, além de shows de grandes nomes da música nacional.A entrada na pista será solidária, com incentivo à doação de alimentos (não obrigatória).Já os camarotes oferecem experiências exclusivas, como o Camarote Corporativo, Camarote Intense e o Camarote Imperial, que conta com open chopp e open food, além do setor Front Stage, próximo ao palco principal.07/11 – Luan Santana08/11 – Natanzinho Lima e Open Farra14/11 – Simone Mendes15/11 – Zé Neto & CristianoOs ingressos estão à venda no site oficial do evento (www.emburodeiofest.com.br). Para quem optar pelo ingresso solidário, é necessário fazer a retirada antecipada pelo site.