Cotia lança curso gratuito de Barbearia para jovens a partir de 16 anos

Inscrições já estão abertas; aulas começam no Centro Integrado Municipal
|Foto: Freepik
A Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias (SDSP) de Cotia anunciou a ampliação do projeto “Beleza que Transforma” com a oferta de um novo curso gratuito de Barbearia, voltado para quem deseja aprender uma profissão e ingressar no mercado de trabalho.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na sede da Secretaria. O curso é voltado para homens e mulheres com idade mínima de 16 anos e será realizado na estrutura inaugurada pela Prefeitura em setembro, no 5º andar do Centro Integrado Municipal (CIM)/Centro Integrado Tributário (CIT), no Parque Dom Henrique.
Durante as aulas, os alunos terão contato com conteúdos teóricos e práticos, aprendendo sobre tipos de cabelo, visagismo de barba e cabelo, definição de barba, divisórias da cabeça, cortes com tesoura e máquina, além de técnicas como degradê e tapper fade.
O curso também aborda a manutenção das ferramentas de trabalho, além de atendimento e abordagem ao cliente, preparando os participantes para atuar de forma profissional.
O novo espaço do CIM/CIT foi planejado para concentrar cursos voltados às áreas de beleza e estética, que já incluem capacitações em cabeleireiro, manicure, penteado, design de sobrancelha e maquiagem.
🧾 Serviço – Curso de Barbearia (Beleza que Transforma)
Inscrições: abertas
Local: Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias
📍 Endereço: Av. Benedito Isaac Pires, 35 – 4º andar, Parque Dom Henrique
🕗 Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
Documentos necessários:
Documento oficial com foto
Comprovante de residência em Cotia
Número de Inscrição Social (NIS) atualizado
Público: homens e mulheres a partir de 16 anos
Gratuito
Turmas disponíveis:
Terças-feiras: 8h às 11h
Quintas-feiras: 8h às 11h
Sextas-feiras: 8h às 11h e das 13h30 às 16h30
📍 Local das aulas: Av. Benedito Isaac Pires, 35 – 5º andar, Parque Dom Henrique
