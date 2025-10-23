Cotia lança curso gratuito de Barbearia para jovens a partir de 16 anos

Inscrições já estão abertas; aulas começam no Centro Integrado Municipal

Foto: Freepik





A Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias (SDSP) de Cotia anunciou a ampliação do projeto “Beleza que Transforma” com a oferta de um novo curso gratuito de Barbearia, voltado para quem deseja aprender uma profissão e ingressar no mercado de trabalho.

Turmas disponíveis:



Terças-feiras: 8h às 11h

Quintas-feiras: 8h às 11h

Sextas-feiras: 8h às 11h e das 13h30 às 16h30



📍 Local das aulas: Av. Benedito Isaac Pires, 35 – 5º andar, Parque Dom Henrique

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na sede da Secretaria. O curso é voltado para homens e mulheres com idade mínima de 16 anos e será realizado na estrutura inaugurada pela Prefeitura em setembro, no 5º andar do Centro Integrado Municipal (CIM)/Centro Integrado Tributário (CIT), no Parque Dom Henrique.Durante as aulas, os alunos terão contato com conteúdos teóricos e práticos, aprendendo sobre tipos de cabelo, visagismo de barba e cabelo, definição de barba, divisórias da cabeça, cortes com tesoura e máquina, além de técnicas como degradê e tapper fade.O curso também aborda a manutenção das ferramentas de trabalho, além de atendimento e abordagem ao cliente, preparando os participantes para atuar de forma profissional.O novo espaço do CIM/CIT foi planejado para concentrar cursos voltados às áreas de beleza e estética, que já incluem capacitações em cabeleireiro, manicure, penteado, design de sobrancelha e maquiagem.Local: Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias📍 Endereço: Av. Benedito Isaac Pires, 35 – 4º andar, Parque Dom Henrique🕗 Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 16hDocumento oficial com fotoComprovante de residência em CotiaNúmero de Inscrição Social (NIS) atualizadoPúblico: homens e mulheres a partir de 16 anosGratuito