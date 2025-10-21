Governo de SP suspende implantação de pedágios ‘free flow’ em ao menos 10 trechos

Suspensão ocorre após baixa adesão de motoristas e necessidade de ajustes contratuais; medida foi publicada no Diário Oficial

Foto: CCR / Divulgação

O governo de São Paulo anunciou a suspensão da implantação de, ao menos, 10 trechos do pedágio eletrônico “free flow” nas rodovias estaduais. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado em 30 de setembro.

O sistema, que identifica veículos por meio de pórticos com câmeras, estreou em 2023 no km 13 da Rodovia Rio–Santos (SP-055), em Ubatuba, tornando-se o primeiro pedágio automático em operação no país. Menos de dois anos após os testes iniciais, o governo decidiu retirar parte dos trechos previstos, incluindo rodovias sob concessão e gestão direta do Estado.Entre os ajustes, cinco pórticos da CCR Sorocabana passarão a funcionar apenas para contagem de tráfego, sem cobrança. Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), no litoral norte, dois pórticos que cobrariam tarifas foram desativados. Além disso, três pórticos anunciados para a região de Piracicaba também não serão instalados.A revisão foi justificada pela necessidade de ajustes nos contratos de concessão, já que o modelo depende de alterações nos instrumentos regulatórios e na base de cálculo das tarifas.Além disso, a baixa adesão ao sistema, que exige cadastro prévio da placa em site ou aplicativo autorizado, reduziu a arrecadação prevista. Motoristas não cadastrados recebiam multas automáticas, gerando críticas desde o início da operação.Segundo o governo, o modelo ainda precisa de melhorias na comunicação e integração com os sistemas de cobrança, e os ajustes visam garantir maior eficiência na operação.