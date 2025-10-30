Gabriel Bortoleto confirma presença nas 500 Milhas no Kartódromo da Granja Viana

Piloto da Fórmula 1 vai competir pela equipe CAR Racing na tradicional prova de longa duração do kart, marcada para 20 de dezembro

Gabriel Bortoleto. Foto: Redes Sociais

O Kartódromo Internacional da Granja Viana, em Cotia, será novamente o centro das atenções do automobilismo brasileiro. No dia 20 de dezembro, o espaço recebe a 27ª edição das 500 Milhas de Kart, uma das provas de longa duração mais tradicionais do país.

Entre os destaques confirmados está o piloto Gabriel Bortoleto, integrante da escuderia Sauber na Fórmula 1. O jovem talento, que conquistou o título da edição de 2024, voltará à pista pela CAR Racing, equipe campeã das quatro últimas edições do torneio., afirmou Bortoleto.No ano passado, o piloto dividiu o pódio com o irmão Enzo Bortoleto e nomes consagrados como Caio Collet, Clement Novalak, Felipe Drugovich e Sérgio Sette Câmara.As 500 Milhas da Granja Viana são conhecidas por reunir gerações do automobilismo e já tiveram campeões que também passaram pela Fórmula 1, como Christian Fittipaldi, Felipe Massa, Lucas di Grassi, Luciano Burti e Rubens Barrichello.O evento, tradicionalmente realizado no fim do ano, deve atrair grande público à Granja Viana, consolidando o kartódromo como um dos principais palcos da modalidade no Brasil.