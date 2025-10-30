Aeroporto de São Roque amplia estrutura e reforça hub de aviação executiva

Expansão inclui novos hangares, pátios e taxiway; aeroporto opera 24h e recebe voos internacionais

O São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, localizado em São Roque, concluiu recentemente sua 5ª expansão de capacidade, que inclui a construção de quatro novos hangares, ampliação do pátio e instalação de uma nova taxiway.



O aeroporto é o único no Brasil totalmente dedicado à aviação executiva e habilitado para voos internacionais, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana.



Com a expansão, o complexo passa a contar com 16 hangares distribuídos em uma área de 50 mil metros quadrados, além de 80 mil metros quadrados de pátios, que já se encontram totalmente ocupados.



