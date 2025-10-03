Trem da Rumo descarrila com 30 vagões no interior de SP; é o 2º acidente em uma semana

Cidade já havia registrado outro acidente semelhante no dia 25 de setembro, também envolvendo vagões carregados de milho; veja vídeo

Imagem: Reprodução

Um trem de carga da Rumo Logística descarrilou na tarde desta quinta-feira (2) na região da Chácara Flora, em Araraquara, interior de SP. Ao menos 30 vagões saíram dos trilhos. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.



Este foi o segundo descarrilamento em apenas sete dias na cidade. No último dia 25 de setembro, outra composição carregada de milho bateu contra um caminhão com cana-de-açúcar em uma passagem de nível próxima ao bairro Aparecidinha. Na ocasião, 14 vagões saíram dos trilhos e tombaram.



O acidente ocorreu por volta das 15h, no trecho entre os pátios de Tutóia e Bueno de Andrada. De acordo com informações preliminares, a composição transportava milho. Uma das hipóteses levantadas é de que uma falha em um dos engates teria provocado a queda dos vagões, que se retorceram na via.