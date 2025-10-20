Vereador e vice-prefeito de Cotia participam de agendas em Brasília em busca de novos recursos

Neto Rossi

Encontros trataram de habitação, educação e desenvolvimento urbano; obras do Conjunto Mandela devem ser retomadas em novembro

Foto: Reprodução 

Entre os dias 14 e 16 de outubro, o vereador Dr. Silvio Cabral e o vice-prefeito de Cotia, Paulinho Lenha, estiveram em Brasília cumprindo uma série de compromissos oficiais voltados à captação de recursos e avanço de projetos nas áreas de habitação, educação e desenvolvimento urbano.

Habitação e retomada de obras

No dia 15, a comitiva se reuniu com o deputado federal Jilmar Tatto, que reafirmou apoio à cidade e o compromisso de destinar novos recursos parlamentares. Durante o encontro, o vereador solicitou R$ 1 milhão para projetos de moradia e regularização fundiária.

Ainda no mesmo dia, houve reunião com a direção nacional do Banco do Brasil para entrega do instrumento de compromisso da Prefeitura com o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O documento é parte do processo que viabiliza a retomada das obras das 572 unidades habitacionais do Conjunto Mandela, cuja reexecução está prevista para meados de novembro.

Educação

Encerrando a agenda do dia, o vereador e o vice-prefeito participaram de uma reunião com a equipe técnica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O encontro tratou da ampliação de parcerias com o Governo Federal e da possibilidade de novos investimentos para a educação municipal, incluindo o projeto de implantação de um cursinho popular em Cotia.

Novos programas habitacionais

Já no dia 16 de outubro, a comitiva se reuniu com o secretário nacional de Habitação, Augusto Rabelo, para discutir pendências relacionadas ao início das 600 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida - Conjuntos Moradia Digna I, II e III.

Também foi debatida a adesão de Cotia ao Programa Minha Casa Minha Vida Cidades, que, segundo o vereador, pode contribuir para reduzir o déficit habitacional do município.

Programa para regularização de endereços

Na última agenda em Brasília, o grupo esteve na Secretaria Nacional de Periferias, onde apresentou o município e protocolou o pedido de adesão ao Programa CEP para Todos, uma iniciativa voltada a garantir endereços oficiais a famílias que vivem em núcleos urbanos e áreas periféricas.

Próximos passos

De acordo com o vereador Dr. Silvio Cabral, será elaborado um relatório detalhado com as providências necessárias por parte da Prefeitura para dar sequência aos encaminhamentos obtidos durante as reuniões.


Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem