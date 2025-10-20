Vereador e vice-prefeito de Cotia participam de agendas em Brasília em busca de novos recursos

Encontros trataram de habitação, educação e desenvolvimento urbano; obras do Conjunto Mandela devem ser retomadas em novembro

Foto: Reprodução

Entre os dias 14 e 16 de outubro, o vereador Dr. Silvio Cabral e o vice-prefeito de Cotia, Paulinho Lenha, estiveram em Brasília cumprindo uma série de compromissos oficiais voltados à captação de recursos e avanço de projetos nas áreas de habitação, educação e desenvolvimento urbano.

No dia 15, a comitiva se reuniu com o deputado federal Jilmar Tatto, que reafirmou apoio à cidade e o compromisso de destinar novos recursos parlamentares. Durante o encontro, o vereador solicitou R$ 1 milhão para projetos de moradia e regularização fundiária.Ainda no mesmo dia, houve reunião com a direção nacional do Banco do Brasil para entrega do instrumento de compromisso da Prefeitura com o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O documento é parte do processo que viabiliza a retomada das obras das 572 unidades habitacionais do Conjunto Mandela, cuja reexecução está prevista para meados de novembro.Encerrando a agenda do dia, o vereador e o vice-prefeito participaram de uma reunião com a equipe técnica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O encontro tratou da ampliação de parcerias com o Governo Federal e da possibilidade de novos investimentos para a educação municipal, incluindo o projeto de implantação de um cursinho popular em Cotia.Já no dia 16 de outubro, a comitiva se reuniu com o secretário nacional de Habitação, Augusto Rabelo, para discutir pendências relacionadas ao início das 600 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida - Conjuntos Moradia Digna I, II e III.Também foi debatida a adesão de Cotia ao Programa Minha Casa Minha Vida Cidades, que, segundo o vereador, pode contribuir para reduzir o déficit habitacional do município.Na última agenda em Brasília, o grupo esteve na Secretaria Nacional de Periferias, onde apresentou o município e protocolou o pedido de adesão ao Programa CEP para Todos, uma iniciativa voltada a garantir endereços oficiais a famílias que vivem em núcleos urbanos e áreas periféricas.De acordo com o vereador Dr. Silvio Cabral, será elaborado um relatório detalhado com as providências necessárias por parte da Prefeitura para dar sequência aos encaminhamentos obtidos durante as reuniões.