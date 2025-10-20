Cotia será representada em maior evento de cultura criativa da região

Produtores e artistas do município participam do maior evento de cultura criativa da região, neste sábado (25), em São Lourenço da Serra

Congada de São Benedito é uma das atrações confirmadas. Foto: Secom Cotia

Neste sábado (25), Cotia estará representada na 2ª edição do Conisud Revela Sudoeste, que acontece na Praça 10 de Agosto, no centro de São Lourenço da Serra.

O evento reúne artistas, artesãos, produtores locais e atrações culturais das cidades que compõem o Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo (Conisud).Entre os destaques de Cotia estão a Congada de São Benedito, que se apresenta às 11h20, e o show do rapper Matalaia, às 16h10.A programação inclui ainda apresentações de capoeira, bandas municipais, dança do ventre, forró, jongo e outros ritmos típicos da região.O evento também conta com uma Rodada de Negócios do Sebrae, das 10h30 às 12h, no Kaikan, ao lado da praça, para fortalecer os produtores e a economia criativa local.O Revela Sudoeste nasceu com o objetivo de estimular o turismo, valorizar a cultura regional e fomentar os produtores locais. A primeira edição aconteceu em 2024, na cidade de Embu das Artes.📍 Local: Praça 10 de Agosto (Centro, São Lourenço da Serra)📅 Data: Sábado, 25 de outubro de 2025🎨 Atrações de Cotia: Congada de São Benedito e Rapper Matalaia