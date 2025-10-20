Leroy Merlin Raposo Tavares é uma das primeiras lojas do país a receber linha pet da rede

Gigante do varejo inicia operação no segmento de produtos para animais de estimação; unidade na Raposo está entre as escolhidas para fase de testes
|Unidade da Raposo Tavares. Foto: Divulgação
A Leroy Merlin anunciou sua entrada oficial no mercado pet, ampliando o portfólio com uma linha completa de produtos voltada ao bem-estar dos animais de estimação.
A nova categoria inclui itens de cuidados e higiene, alimentação, mobiliário, transporte e acessórios.
A rede prevê faturar R$ 9 milhões no primeiro ano e investiu R$ 1,5 milhão na implantação inicial do projeto.
Raposo Tavares entre as primeiras unidades
A Leroy Merlin Raposo Tavares, localizada na altura do km 14 da rodovia, está entre as cinco lojas do estado de São Paulo escolhidas para testar a nova operação.
Além da Raposo Tavares, participam da fase inicial as unidades Tietê, Morumbi, Ricardo Jafet e Campinas Dom Pedro.
Segundo a empresa, a loja da Raposo foi selecionada por sua localização estratégica, que atrai clientes da capital e da Grande São Paulo, e por apresentar um perfil de público com forte presença de tutores de pets.
Novidades disponíveis
Entre os produtos da nova linha estão camas, escadas, coleiras, brinquedos, comedouros, tapetes higiênicos, rações e petiscos.
A seção pet contará com exposição ampliada e atendimento especializado, reunindo desde itens básicos até opções de design e conforto para cães e gatos.
Expansão nacional
O projeto está em fase de teste por seis meses. Após a avaliação de desempenho nas lojas selecionadas, a Leroy Merlin pretende levar a linha pet para todas as unidades do país.
Caso a expansão se confirme, o faturamento anual da rede com o segmento poderá chegar a R$ 81 milhões.