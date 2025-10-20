Leroy Merlin Raposo Tavares é uma das primeiras lojas do país a receber linha pet da rede

Gigante do varejo inicia operação no segmento de produtos para animais de estimação; unidade na Raposo está entre as escolhidas para fase de testes

Unidade da Raposo Tavares. Foto: Divulgação

A Leroy Merlin anunciou sua entrada oficial no mercado pet, ampliando o portfólio com uma linha completa de produtos voltada ao bem-estar dos animais de estimação.

A nova categoria inclui itens de cuidados e higiene, alimentação, mobiliário, transporte e acessórios.A rede prevê faturar R$ 9 milhões no primeiro ano e investiu R$ 1,5 milhão na implantação inicial do projeto.A Leroy Merlin Raposo Tavares, localizada na altura do km 14 da rodovia, está entre as cinco lojas do estado de São Paulo escolhidas para testar a nova operação.Além da Raposo Tavares, participam da fase inicial as unidades Tietê, Morumbi, Ricardo Jafet e Campinas Dom Pedro.Segundo a empresa, a loja da Raposo foi selecionada por sua localização estratégica, que atrai clientes da capital e da Grande São Paulo, e por apresentar um perfil de público com forte presença de tutores de pets.Entre os produtos da nova linha estão camas, escadas, coleiras, brinquedos, comedouros, tapetes higiênicos, rações e petiscos.A seção pet contará com exposição ampliada e atendimento especializado, reunindo desde itens básicos até opções de design e conforto para cães e gatos.O projeto está em fase de teste por seis meses. Após a avaliação de desempenho nas lojas selecionadas, a Leroy Merlin pretende levar a linha pet para todas as unidades do país.Caso a expansão se confirme, o faturamento anual da rede com o segmento poderá chegar a R$ 81 milhões.