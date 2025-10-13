Vacinação infantil e contra febre amarela é intensificada em Cotia

Campanha segue até 31 de outubro nas UBSs e inclui o Dia D da Vacinação no sábado (18)

Foto: Secom Cotia

A Secretaria de Saúde de Cotia está intensificando, até o dia 31 de outubro de 2025, as ações de atualização vacinal para crianças e adolescentes de até 14 anos, conforme o Plano Nacional de Vacinação.





A campanha também reforça a imunização contra a febre amarela para pessoas de até 59 anos de idade.



As vacinas estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.





Para se vacinar, basta apresentar documento oficial com CPF e, no caso de crianças, é obrigatória a caderneta de vacinação.



Como parte da mobilização, a Secretaria realizará o Dia D de vacinação no próximo sábado, 18 de outubro, em cinco unidades: Atalaia, Caucaia do Alto, Assaí, Portão e Caputera, das 8h às 16h.



A vacina contra a febre amarela é indicada para pessoas de 9 meses a 59 anos. Acima dessa faixa etária, a aplicação depende de indicação médica.





O esquema vacinal prevê duas doses na infância — a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos — e, a partir dessa idade, dose única. Quem recebeu apenas uma dose antes dos 5 anos deve receber uma dose adicional, respeitando o intervalo mínimo de quatro semanas entre as aplicações.



📍 Serviço — Intensificação da Multivacinação em Cotia



📅 Até: 31 de outubro de 2025

👧 Público-alvo (atualização vacinal): Crianças e adolescentes até 14 anos

🧍 Público-alvo (febre amarela): Pessoas de 9 meses a 59 anos

🏥 Locais: Todas as UBSs de Cotia

🕗 Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

📆 Dia D: 18 de outubro (sábado), das 8h às 16h — UBSs Atalaia, Caucaia do Alto, Assaí, Portão e Caputera