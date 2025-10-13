Itapevi abre 80 vagas para cursos gratuitos de idiomas e desenvolvimento pessoal

Formações gratuitas começam ainda em outubro e visam ampliar oportunidades de qualificação profissional

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi, por meio da Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas, está com 80 vagas abertas para cursos gratuitos nas áreas de desenvolvimento pessoal e inglês básico.





As inscrições seguem até o dia 17 de outubro, de segunda a sexta-feira, e devem ser feitas presencialmente na sede da escola, localizada na Rua Felipe Chaluppe Filho, 17, 4º andar – Centro (Prédio da Secretaria Municipal de Educação | Teatro Municipal).



No curso de desenvolvimento pessoal, os alunos terão aulas sobre Ética Profissional, Atendimento ao Público e Comunicação Eficaz. As turmas começam no dia 20 de outubro, com aulas às segundas e quartas-feiras. Haverá duas opções de horário: das 10h às 12h e das 13h30 às 15h30.



Já o curso de Inglês Básico tem início em 21 de outubro e será ministrado às terças e quintas-feiras, também com turmas pela manhã e à tarde, nos mesmos horários.



Para se inscrever em qualquer uma das formações, é necessário ter no mínimo 14 anos e ensino fundamental concluído.



Segundo a administração municipal, o objetivo da iniciativa é ampliar as oportunidades de qualificação profissional, promovendo o aprendizado de idiomas e o desenvolvimento de habilidades valorizadas pelo mercado de trabalho.



Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail escola5.0@itapevi.sp.gov.br.