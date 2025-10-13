Projeto quer instituir programa de artes marciais em escolas de Cotia

Proposta deve ser votada na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (14)
|Foto: Freepick
A Câmara Municipal de Cotia deve votar na sessão desta terça-feira (14) o projeto de lei que cria o “Programa Artes Marciais” nas escolas da rede pública do município.
A proposta é de autoria do vereador Dr. Castor Andrade e tem como objetivo promover e divulgar as artes marciais entre os estudantes, contribuindo para a educação física, formação socioeducativa e desenvolvimento de valores como disciplina, respeito e cidadania.
Segundo o texto do projeto, o programa incluirá oficinas, aulas teóricas e práticas, demonstrações e estudo do conteúdo filosófico de cada modalidade, todas ministradas por profissionais graduados e habilitados, com faixa preta ou título equivalente reconhecido por organizações estaduais ou federais de artes marciais.
O projeto define como arte marcial qualquer atividade física que siga filosofias próprias de cada modalidade, com foco na formação integral do aluno, promoção da saúde e integração social.
Além disso, o Executivo Municipal ficará autorizado a celebrar convênios com entidades públicas e privadas de artes marciais, devidamente registradas e licenciadas, para garantir a implementação e o bom desempenho do programa nas escolas.