Projeto quer instituir programa de artes marciais em escolas de Cotia

Proposta deve ser votada na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (14)

Foto: Freepick

A Câmara Municipal de Cotia deve votar na sessão desta terça-feira (14) o projeto de lei que cria o “Programa Artes Marciais” nas escolas da rede pública do município.

A proposta é de autoria do vereador Dr. Castor Andrade e tem como objetivo promover e divulgar as artes marciais entre os estudantes, contribuindo para a educação física, formação socioeducativa e desenvolvimento de valores como disciplina, respeito e cidadania.Segundo o texto do projeto, o programa incluirá oficinas, aulas teóricas e práticas, demonstrações e estudo do conteúdo filosófico de cada modalidade, todas ministradas por profissionais graduados e habilitados, com faixa preta ou título equivalente reconhecido por organizações estaduais ou federais de artes marciais.O projeto define como arte marcial qualquer atividade física que siga filosofias próprias de cada modalidade, com foco na formação integral do aluno, promoção da saúde e integração social.Além disso, o Executivo Municipal ficará autorizado a celebrar convênios com entidades públicas e privadas de artes marciais, devidamente registradas e licenciadas, para garantir a implementação e o bom desempenho do programa nas escolas.