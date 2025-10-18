Socorristas são atropelados ao atender ocorrência na Raposo Tavares

Profissionais foram atingidos por um carro que perdeu o controle após colidir com a mureta; ambos sofreram ferimentos leves e passam bem

Foto: Blog Cotia

Por volta das 7h da manhã deste sábado (18), um médico e um enfermeiro foram atropelados na altura do km 11 da rodovia Raposo Tavares, sentido interior, em São Paulo. De acordo com informações da Ecovias, concessionária responsável pelo trecho, os profissionais estavam sinalizando um acidente quando um carro de passeio perdeu o controle, bateu na mureta de concreto e, em seguida, os atingiu.

Ambos foram socorridos e levados ao Hospital SEMEB com ferimentos leves e passam bem. O motorista do veículo envolvido não se feriu.Em nota, a Ecovias informou que o tráfego não chegou a ser afetado e que as faixas foram totalmente liberadas às 7h38. “”, destacou a concessionária.