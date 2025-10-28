Trio é preso após roubar R$ 77 mil em canetas emagrecedoras

Prisão aconteceu em Osasco nesta terça-feira (28)

Foto: PMSP





A Polícia Militar prendeu dois homens, de 19 e 21 anos, e apreendeu um adolescente, de 17, em Osasco, nesta terça-feira (28), após um roubo a uma farmácia na zona oeste da capital paulista.

O trio foi localizado enquanto tentava fugir em um carro furtado, e todos os medicamentos roubados, avaliados em mais de R$ 77 mil, foram recuperados.Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento na avenida Professor Alfonso Bovero, em Osasco, quando avistou um veículo em atitude suspeita. O motorista tentou fugir ao perceber a viatura e acabou colidindo contra um poste.Durante a abordagem, os policiais encontraram no carro 41 caixas de remédios para emagrecer, mais de R$ 2,3 mil em dinheiro, um simulacro de arma de fogo e uma placa veicular. Foi constatado, ainda, que o automóvel era furtado.Os três foram encaminhados ao 5º Distrito Policial de Osasco, onde uma representante da farmácia reconheceu os suspeitos. Eles permanecem à disposição da Justiça, e os itens apreendidos foram devolvidos à loja.O caso foi registrado como roubo, corrupção de menor, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.