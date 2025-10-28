PAT de Cotia oferece mais de 50 vagas de emprego em diferentes áreas

Inscrições devem ser feitas presencialmente até o fim da semana no Posto de Atendimento ao Trabalhador, no Jardim Nomura

Foto: Divulgação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia está com mais de 50 vagas de emprego abertas para diversas funções.

As oportunidades incluem cargos como atendente de loja, auxiliar de limpeza, caldeireiro (chapas de cobre), costureira de peças sob encomenda, cozinheiro geral, fiscal de loja, repositor de mercadorias e vendedor interno.Os interessados devem se inscrever presencialmente nesta semana, diretamente no PAT, localizado na Rua Jorge Caixe, 306 A, térreo, Jardim Nomura, dentro do Centro Administrativo de Cotia (CAC). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.Durante o atendimento, o candidato pode se cadastrar para uma ou mais vagas de interesse. Após o registro, o PAT realiza o encaminhamento e o processo seletivo é conduzido pela própria empresa contratante.