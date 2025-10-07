Explosão e incêndio com carga química causam caos na Raposo Tavares em Cotia

Incidente ocorreu na altura do km 23,5, sentido capital, e causou mais de 10 quilômetros de congestionamento nesta terça-feira

Foto: Artesp

Um caminhão carregado com produto químico inflamável pegou fogo na madrugada desta terça-feira (7) na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 23,5, em Cotia, sentido capital paulista.



O veículo transportava 3 mil unidades de butilglicol, um líquido tóxico e inflamável, que se espalhou entre as faixas 2 e 3. O impacto provocou um incêndio, rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros.



Equipes da Cetesb e de uma empresa ambiental contratada pelo proprietário da carga foram acionadas às 5h03. Às 7h10, uma equipe da empresa de saneamento básico também chegou ao local para atuar na contenção e limpeza do material derramado.



O acidente causou mais de 10 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.



Segundo informações colhidas no local, o motorista da carreta Mercedes-Benz Axor 2544 trafegava pela faixa 3 por volta das 4h22, quando foi fechado por outro caminhão, ainda não identificado. Ao tentar desviar, a porta da carroceria se abriu e parte da carga caiu na pista.