Tráfico internacional: carregamento milionário de cocaína é apreendido na região

Foram apreendidos 234 tijolos de cocaína, avaliados em até R$ 24 milhões no mercado internacional

Foto: PMSP

Uma operação conjunta entre o 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) resultou na apreensão de um carregamento milionário de cocaína e na prisão de um homem em flagrante por tráfico internacional de drogas, nesta sexta-feira (31), em Santana de Parnaíba.

A ação ocorreu na Rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280) durante uma operação voltada ao combate de roubos de carga e de caminhões na região. Durante o patrulhamento, os policiais suspeitaram de um carro com vidros totalmente escurecidos e suspensão rebaixada, características que indicavam possível transporte irregular.O motorista desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, mas acabou sendo interceptado após acompanhamento pela rodovia. Durante a abordagem, os agentes encontraram diversos tabletes de entorpecentes no interior do veículo.Ao todo, foram apreendidos 234 tijolos de cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 6 milhões no mercado nacional, com potencial de chegar a R$ 24 milhões no mercado internacional.O condutor, que estava sozinho, foi preso em flagrante e encaminhado à sede da Polícia Federal, na Lapa, em São Paulo (SP), onde o caso será investigado.