Shopping Granja Vianna terá carros tunados e diversão infantil em festival de Dia das Crianças

Evento reúne automóveis rebaixados, jogos eletrônicos, atrações infláveis e Parque D.P.A. para toda a família

O Shopping Granja Vianna, administrado pela Alqia, preparou uma programação especial para o Dia das Crianças. No dia 12 de outubro, o empreendimento recebe a segunda edição do Baixos Festival, encontro de carros tunados e rebaixados, com entrada gratuita para o público.





2° Baixos Festival | Shopping Granja Vianna

Data: 12 de outubro de 2025

Horário: das 9h às 15h

Local: Piso G3

Entrada gratuita para visitantes

Informações sobre o Parque D.P.A.



Data: até 15 de outubro

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 14h às 20h

Local: Praça de Eventos, Piso L1

Ingressos: R$ 60 para 40 minutos; R$ 70 para até 80 minutos; R$ 80 para até 120 minutos; R$ 90 para até 160 minutos

Além da exposição automotiva, a programação inclui atrações do shopping para todas as idades: o Parque D.P.A., inspirado na série Detetives do Prédio Azul, jogos eletrônicos no Game Station, brinquedos infláveis no Led Jump e experiências gastronômicas e de lazer para toda a família., afirma Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.Voltado a apaixonados por carros personalizados, o Baixos Festival conecta colecionadores, expositores e entusiastas em um ambiente seguro e familiar. Já o público infantil pode aproveitar o Parque D.P.A., que recebe crianças de até 13 anos em atividades lúdicas e interativas inspiradas na série. O Game Station e o Led Jump oferecem brinquedos eletrônicos, infláveis e atrações radicais para diferentes faixas etárias.Os visitantes ainda podem curtir programação de cinema e uma variedade de opções gastronômicas, como Madero, Outback, Pecorino, Coco Bambu, Pizza Hut e operações da Praça de Alimentação.O 2º Baixos Festival acontece das 9h às 15h, no Piso G3, com entrada gratuita. Expositores interessados podem se inscrever a partir de R$ 70