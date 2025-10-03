Moradores de condomínio em Cotia relatam quedas e oscilações constantes de energia

Problemas elétricos afetam residências e prejudicam equipamentos domésticos

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Por Daniel Harzer





#FalaCidadão: Moradores do Condomínio Lago do Sol, localizado na região do bairro Quinta dos Angicos, em Cotia, vêm enfrentando de forma recorrente queda de energia e oscilações intermitentes, popularmente conhecidas como “pisca-pisca”.





O último registro ocorreu no final de setembro.



Ao Cotia e Cia, o morador Victor Rauen afirma que as reclamações têm sido resolvidas de forma paliativa. “Enfrentamos uma dificuldade tremenda com a falta de energia. Nem precisa chover, e a energia já começa a oscilar”, disse.



Victor também destacou que os problemas têm causado prejuízos aos moradores, com danos a aparelhos eletrônicos devido às quedas frequentes de energia. “A oscilação é constante, não acontece só de vez em quando. Às vezes nem chove e o problema continua”, reforçou.



A situação tem gerado incômodo e preocupação entre os moradores, que aguardam uma solução definitiva da concessionária.







Procurada, a Enel não retornou dentro do prazo estabelecido. O espaço continua aberto.









Segundo os moradores, os problemas começaram em abril e persistem até hoje, sem uma solução definitiva por parte da concessionária Enel, que vem sendo acionada repetidamente.