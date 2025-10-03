GCM de Cotia intensifica patrulhamento após casos de vandalismo em bairros da cidade

Medida visa coibir crimes, aumentar a sensação de segurança e possibilitar flagrantes em residências dos bairros
|Foto: Reprodução
Em resposta aos recentes casos de vandalismo registrados contra propriedades residenciais nos bairros Jardim Arco Verde e Panorama, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia intensificou o patrulhamento e a realização de blitzes na região.
O objetivo é coibir a ação de criminosos, aumentar a sensação de segurança dos moradores e ampliar a possibilidade de flagrantes.
Na tarde desta quinta-feira (2), a corporação reforçou a presença nos bairros, seguindo denúncias recebidas pela central de atendimento pelo telefone 153.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, diversos atos de vandalismo contra residências foram reportados nos últimos dias.
“A partir deste cenário, a corporação de segurança está atuando para sanar o problema e identificar os responsáveis pelos atos que estão causando medo e insegurança em moradores”, afirmou a secretaria em nota.
As ações incluem rondas preventivas e blitzes estratégicas, com foco na redução de ocorrências e aumento da percepção de segurança.