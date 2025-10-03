GCM de Cotia intensifica patrulhamento após casos de vandalismo em bairros da cidade

Medida visa coibir crimes, aumentar a sensação de segurança e possibilitar flagrantes em residências dos bairros

Foto: Reprodução

Em resposta aos recentes casos de vandalismo registrados contra propriedades residenciais nos bairros Jardim Arco Verde e Panorama, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia intensificou o patrulhamento e a realização de blitzes na região.

O objetivo é coibir a ação de criminosos, aumentar a sensação de segurança dos moradores e ampliar a possibilidade de flagrantes.Na tarde desta quinta-feira (2), a corporação reforçou a presença nos bairros, seguindo denúncias recebidas pela central de atendimento pelo telefone 153.Segundo a Secretaria de Segurança Pública, diversos atos de vandalismo contra residências foram reportados nos últimos dias., afirmou a secretaria em nota.As ações incluem rondas preventivas e blitzes estratégicas, com foco na redução de ocorrências e aumento da percepção de segurança.