Shopping Granja Vianna tem mix completo de lazer e presentes para o Dia das Crianças

Empreendimento reúne diversão, moda, brinquedos e sabores especiais para celebrar o dia dos pequenos em família

Parque D.P.A é um dos atrativos para a data especial. Foto: Divulgação

O Dia das Crianças, comemorado neste domingo (12), é a oportunidade perfeita para viver momentos de alegria e experiências únicas ao lado dos pequenos e o Shopping Granja Vianna preparou um mix incrível de opções para a data.

Na área de lazer, o shopping oferece atrações que garantem a diversão de todas as idades: Games Station, Led Jump, Arena Big Trix e Parque D.P.A. são algumas das experiências que transformam o passeio em uma verdadeira aventura.Para quem quer escolher o presente ideal, o empreendimento conta com lojas especializadas como Piticas, Única Acessórios, PbKids e Lojas Americanas, além dos quiosques Dionelly Brinquedos, Dreams Car e You Play.Já quem busca renovar o guarda-roupa das crianças encontra uma ampla variedade em moda infantil nas lojas Kids Tok, Ticos e Ticas, Container, Pernambucanas, Renner, C&A, Riachuelo, Puket, Hering Kids, Bibi Calçados e Melissa.A diversão também chega em forma de mimo: neste sábado, das 14h às 16h, a Lojinha da Faby realiza uma promoção especial com customização de Carmed, tornando o presente ainda mais divertido e personalizado.E para completar o dia, nada melhor do que um momento doce: os sorvetes do Chiquinho e os milkshakes especiais do MilkMoo são as pedidas perfeitas para refrescar e celebrar com muito sabor.