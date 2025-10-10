São Roque recebe prova de montanha com trilhas desafiadoras e percursos de até 15 km

Evento oferece corrida e caminhada em meio à natureza, com desafio do Morro do Saboó, premiação para participantes e grupos; saiba mais
|Foto: Internet
Por Daniel Harzer
São Roque recebe no dia 1º de novembro a estreia do Castelo Trail Run – ‘Superação, paisagem única e vibe de montanha’. A largada está prevista para as 8h, no ponto turístico “O Castelo”, que também será o local de chegada.
Os participantes poderão escolher entre três modalidades:
- Corrida de 8 km – percurso moderado;
- Corrida de 15 km – percurso técnico, incluindo subida ao Morro do Saboó, com trilhas desafiadoras e vista panorâmica;
- Caminhada de 8 km – percurso moderado, ideal para iniciantes e para quem busca contato com a natureza.