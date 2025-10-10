Fatec Cotia tem 200 vagas em 6 cursos; inscrições para vestibular seguem até 7 de novembro

Unidade oferece opções nas áreas de tecnologia, gestão e design; taxa de inscrição é de R$ 47 e prova acontece no dia 14 de dezembro

Fatec Cotia. Foto: Reprodução

As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) estão com inscrições abertas para o vestibular do primeiro semestre de 2026.





Em todo o Estado, são 20.375 vagas disponíveis, sendo 7.870 destinadas aos participantes do Provão Paulista.



