Fatec Cotia tem 200 vagas em 6 cursos; inscrições para vestibular seguem até 7 de novembro

Unidade oferece opções nas áreas de tecnologia, gestão e design; taxa de inscrição é de R$ 47 e prova acontece no dia 14 de dezembro
|Fatec Cotia. Foto: Reprodução
As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) estão com inscrições abertas para o vestibular do primeiro semestre de 2026.
Em todo o Estado, são 20.375 vagas disponíveis, sendo 7.870 destinadas aos participantes do Provão Paulista.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br até as 15h do dia 7 de novembro.
A Fatec Cotia oferece 200 vagas distribuídas em seis cursos de graduação tecnológica gratuitos, nas áreas de tecnologia, gestão, comércio e design.
📍 Cursos oferecidos em Cotia
De acordo com a Fatec, algumas disciplinas serão ministradas de forma online e síncrona, conforme o projeto pedagógico de cada curso, possibilitando mais flexibilidade aos alunos.
🧭 Inscrições e provas
O vestibular será aplicado no dia 14 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 47, que pode ser pago em agências bancárias, via internet banking ou cartão de crédito (Getnet), até o dia 7 de novembro.
Para participar, o candidato deve ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio. Também é possível se inscrever como treineiro.
Durante a inscrição, o interessado deve ler atentamente o Manual do Candidato, preencher o formulário online e responder ao questionário socioeconômico. É possível escolher duas opções de curso (em qualquer Fatec e período) e até três inscrições distintas, mediante pagamento da taxa em cada uma.
As Fatecs também disponibilizam computadores e acesso à internet para quem precisar concluir a inscrição presencialmente — basta entrar em contato com a unidade para verificar os horários de atendimento.
🚀 Novidades do vestibular
As 86 unidades de ensino superior do Centro Paula Souza (CPS) oferecem 102 cursos gratuitos, incluindo seis novos:
🎯 Pontuação acrescida
O sistema de pontuação acrescida do CPS concede bônus de:
O candidato deve comprovar corretamente as informações no ato da matrícula — caso contrário, perderá o direito à vaga.
📅 Serviço:
Inscrições: até 7 de novembro, às 15h
Prova: 14 de dezembro de 2025
Taxa: R$ 47
Site: vestibular.fatec.sp.gov.br
Fatec Cotia: Rua Nelson Raineri,700 - Bairro do Lageado
