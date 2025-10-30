Shopping Granja Vianna se une à APAE em projeto que transforma lacres em solidariedade

Totem instalado na Praça de Alimentação arrecada lacres de latinhas que serão revertidos em cadeiras de rodas e tratamentos para pessoas com deficiência

Foto: Divulgação

O Shopping Granja Vianna, administrado pela Alqia, agora faz parte do Projeto Lacrei, iniciativa da APAE de Cotia que transforma lacres de latinhas de alumínio em recursos para a compra de cadeiras de rodas e para o custeio de tratamentos oferecidos pela instituição.

O empreendimento instalou um totem de arrecadação na Praça de Alimentação, onde os visitantes podem depositar os lacres e contribuir com a causa. A APAE de Cotia atende cerca de 300 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual ou múltipla., afirma Fabiana Tartaglione, coordenadora de marketing do Shopping Granja Vianna.Para participar, basta retirar o lacre da latinha e depositá-lo no totem. O espaço também recebe quantidades maiores, para quem preferir juntar os lacres em casa e entregar no shopping, contribuindo diretamente com o trabalho da APAE de Cotia.